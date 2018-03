Do Polski płynie ciepłe powietrze - 05-03-2018 W ciągu następnej doby Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad Wysp Brytyjskich i Czech. czytaj dalej

W wielu regionach opady

W nocy synoptycy prognozują opady śniegu i deszczu ze śniegiem na Pogórzu i Ziemi Lubuskiej. Lokalnie może również pojawić się marznący deszcz, który przyczyni się do powstania gołoledzi. Poza tym w większości Polski będzie pogodnie. Minimalna temperatura w nocy wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu napłynie słaby wiatr.

Wtorek zapowiada się pogodnie jedynie na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Lokalnie spodziewany jest także marznący deszcz, który może spowodować gołoledź. Termometry wskażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą względną wilgotność powietrza zanotujemy na południu Polski i wyniesie powyżej 80 procent. Im dalej na północ, tym będzie ona mniejsza (spadnie poniżej 70 procent). Na północno-wschodnich krańcach Polski odczujemy chłód, w pozostałych regionach - komfort termiczny. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Na północy Polski warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA



Noc: Pogodnie. W nocy temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

Barometry wskażą ciśnienie o północy 990 hPa, będzie spadać.

Dzień: W ciągu dnia pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą 3 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa.



POZNAŃ

Noc: Pogodnie. Temperatura minimalna w nocy wyniesie -4 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Barometry wskażą ciśnienie o północy 990 hPa, będzie spadać.

Dzień: W Poznaniu dzień zapowiada się z opadami deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa.



GDAŃSK

Noc: Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie w nocy -5 st. C. Prognozowany jest wiatr słaby, południowo-wschodni. Barometry wskażą ciśnienie o północy w 1003 hPa, będzie spadać.

Dzień: Pogodnie. Maksymalna temperatura wyniesie 3 st. C. Wiatr słaby i

umiarkowany, powieje z kierunku południowo-wschodniego. Barometry wskażą ciśnienie w południe 1000 hPa.

Noc: Prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. W nocy na termometrach pojawi się -2 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Barometry wskażą ciśnienie o północy 985 hPa.

Dzień: We Wrocławiu możliwe są opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany napłynie z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa, będzie spadać.



KRAKÓW

Noc: Prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu nocy wyniesie -4 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Barometry wskażą ciśnienie o północy 976 hPa.

Dzień: W Krakowie pojawią się opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 970 hPa.