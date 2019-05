To jeszcze nie koniec ulew. "Struktura chmur przypomina cyklon tropikalny" - 22-05-2019 Pogoda na południu Polski jest gwałtowna. Leje deszcz powodujący podtopienia. Jak tłumaczyła na antenie TVN24 Arleta Unton-Pyziołek, nad naszym krajem znajduje się "cyklon tropikalny w miniaturce", który niesie kolejne opady deszczu. czytaj dalej

Miejscami tylko 12 stopni Celsjusza

Nocą na północnym wschodzie kraju powinno być pogodnie. Poza tym będzie pochmurno, okresami pojawią się opady deszczu rzędu 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Kielecczyźnie opady deszczu będą intensywne, spadnie od 20 do 50 l/mkw., w górach nawet do 70 l/mkw., niewykluczone są burze. Termometry pokażą od 9 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku do 12 st. C w centrum kraju i na południu. Powieje północny i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Na zachodzie okresami może być dość silny, a w burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Czwartek zapowiada się pogodnie i bez deszczu tylko na zachodzie. W pozostałych regionach czeka nas pochmurna aura z opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. W południowej części Śląska, w Małopolsce, na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie opady deszczu mogą być intensywne - spadnie tam 20-50 l/mkw. deszczu, a w górach nawet 70 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Górnym Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podlasiu. Powieje północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Silniej powieje w burzach, do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną odnotujemy na wschodzie - przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy chłód, a komfort termiczny jedynie na krańcach wschodnich oraz w części regionów zachodnich. Biomet na znacznej powierzchni kraju będzie niekorzystny, tylko na północnym zachodzie - neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Termometry pokażą minimalnie 12 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w Warszawie około północy osiągnie 995 hektopaskali, rośnie.

DZIEŃ: prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz, po południu możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie dość silny, najsilniejszy w burzach, osiągając 90 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 997 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami możliwy jest deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy wyniesie 1010 hPa, rośnie.

DZIEŃ: utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami może popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami stanie się dość silny. Ciśnienie około południa dojdzie do 1014 hPa, rośnie.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy deszcz. Termometry wskażą minimalnie 11 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie około północy dosięgnie 1002 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Prognozowany jest północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1005 hPa, rośnie.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie duże, niewykluczone są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany wiatr, a okresami dość silny. Ciśnienie około północy dojdzie do 999 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 16 st. C. Północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1002 hPa, rośnie.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie będzie duże duże, możliwe są chwilami intensywne opady deszczu, może też zagrzmieć. Temperatura wyniesie minimalnie 12 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy będzie się wzmagał. Ciśnienie około północy dojdzie do 983 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, wystąpią opady deszczu, w pierwszej części dnia będą dość intensywne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Prognozowany jest północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 987 hPa, rośnie.