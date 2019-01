Prognoza pogody na jutro: wiać na razie nie przestanie. Możliwe zamiecie

Teraz "mamy przeciąg". Co odpowiada za gwałtowną pogodę w Polsce? - 02-01-2019 Nad Polską szaleje silny wiatr. Taka sytuacja meteorologiczna jest spowodowana współpracą dwóch ośrodków barycznych - niżu znad Estonii oraz wyżu znad Wielkiej Brytanii. O pogodzie w naszym kraju opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Przelotny śnieg i porywisty wiatr

Noc na ogół będzie pochmurna. W całym kraju popada śnieg - do 4 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podlasiu do -1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 60-90 kilometrów na godzinę. Mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne. Widzialność znacznie spadnie, miejscami poniżej 100 metrów.

Również w ciągu dnia będzie pochmurno, jednak pojawią się nieliczne przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady śniegu - od 1 do 3 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum, do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, na Wybrzeżu do 80 km/h. Synoptycy przewidują zawieje i zamiecie śnieżne. Widzialność może spaść miejscami poniżej 100 metrów.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia w prawie całym kraju przekroczy 95 procent. Odczujemy zimno, dokuczy tez wilgoć i silny wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie w całej Polsce.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach osiągnie prędkość powyżej 90 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1021 hPa.

Przed nami jeszcze trzy wietrzne dni. W wielu regionach spadnie śnieg - 02-01-2019 W najbliższych dniach pogoda podzieli Polskę na pół. W regionach zachodnich dominować będą opady deszczu, a temperatura utrzyma się powyżej zera stopni Celsjusza. Na wschodzie zaś popada śnieg i pojawi się lekki mróz. czytaj dalej

DZIEŃ: pochmurno, popada przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach rozpędzi się do ponad 70 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1026 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, wystąpią przelotne opady śniegu. Ślisko. Temperatura spadnie do -4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu, w porywach z prędkością do 60-80, okresami do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 989 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach osiągnie prędkość 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, popada przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -2 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1016 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, wystąpią przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie zero stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. Osiągnie prędkość w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1017 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno i przelotny śnieg. Ślisko. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. Powieje w porywach do 60-80 km/h. Lokalnie możliwe zawieje śnieżne, a więc ograniczenia widzialności.

Śnieżna zima w Polsce. W górach trzeci stopień zagrożenia lawinowego - 02-01-2019 Do wielu regionów dotarła śnieżna zima. Najmocniej sypie w górach, a opady w najbliższych godzinach nie ustaną. Ze względu na pogodę zamknięto dla pojazdów ciężarowych przejście graniczne w Jakuszycach. czytaj dalej

DZIEŃ: pochmurno, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Lokalnie możliwe zawieje śnieżne, a co za tym idzie - ograniczenia widzialności. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1008 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1011 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, przelotnie popada śnieg. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Osiągnie prędkość w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.