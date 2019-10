Prognoza pogody na jutro: większość kraju ze słońcem, miejscami deszcz

Przed nami ciepły i pogodny weekend. Znajdą się deszczowe wyjątki - 18-10-2019 Najbliższe dni upłyną niemal bezdeszczowo. Niewielkich opadów możemy spodziewać się jedynie w kilku regionach. W weekend termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Słabo popada

W nocy na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na Mazurach i Ziemi Świętokrzyskiej miejscami pojawią się mgły. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

W sobotę na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i częściowo w Wielkopolsce prognozuje się opady deszczu do 5 l/mkw. W pozostałych regionach niebo będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa.

Warunki biometeorologiczne

Na południowym wschodzie kraju wilgotność powietrza wyniesie poniżej 70 procent, natomiast na północnym zachodzie wilgotność wzrośnie powyżej 90 procent. W północno-zachodniej części Polski odczujemy chłód, a w pozostałych regionach komfort termiczny. W niemal całym kraju biomet okaże się neutralny, a jedynie na północnym zachodzie niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: na ogół pochmurna z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1011 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurny z opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 15 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe dojdzie do 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodna. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 985 hPa.

DZIEŃ: słoneczny. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 984 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodna z temperaturą minimalną rzędu 10 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1002 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne z możliwymi słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południa. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodna. Temperatura spadnie do 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1001 hPa.

DZIEŃ: na ogół słoneczny. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1000 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodna. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie 18 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie w południe dojdzie do 998 hPa, spada.