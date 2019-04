Prognoza pogody na jutro: wiele deszczowych miejsc

Burze z gradem i intensywne opady deszczu. IMGW ostrzega - 27-04-2019 Zarówno na południu, jak i na północy Polski aura może być niebezpieczna. Możliwe są tam intensywne opady deszczu i burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki wydał ostrzeżenia i orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Może popadać i zagrzmieć

Nadchodząca noc w całym kraju upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a na wschód od linii Wisły i na Podkarpaciu - burz. Temperatura wyniesie od 8 st. C miejscami na zachodzie do 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie na zachodzie na ogół pogodną aurę. W pozostałych regionach popada przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Podkarpaciu do 18 st. C na Suwalszczyźnie. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza, przekraczającą 70 procent, synoptycy prognozują dla północno-wschodnich regionów. Będzie ona spadać w kierunku południowo-zachodnim. W całej Polsce odczujemy chłód i wilgoć. Biomet w całym kraju ma być niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: przelotnie popada deszcz, niewykluczona jest też burza. Temperatura minimalnie wyniesie 11 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 999 hektopaskali i rośnie.

DZIEŃ: popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 16 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1003 hPa.

POZNAŃ

Pożegnanie z gorącem. Mało kto zobaczy na termometrze 20 stopni - 27-04-2019 W najbliższych dniach będzie na ogół pogodnie, ale w wielu rejonach Polski możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Będzie chłodno. czytaj dalej

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie 40 km/h. Barometry o północy pokażą 1002 hPa, ciśnienie rośnie.

DZIEŃ: słaby deszcz. Temperatura maksymalna dojdzie do 16 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, w porywach powieje z prędkości do 50 km/h. Barometry po południu wskażą 1005 hPa, ciśnienie rośnie.

GDAŃSK

NOC: popada deszcz, może przejść burza. Temperatura spadnie do 10 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, w porywach burzowych osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie o północy dojdzie do 1010 hPa i rośnie.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 14 st. C. Północno-zachodni, umiarkowany wiatr chwilami będzie się rozpędzał do 50 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1014 hPa i rośnie.

WROCŁAW

Czeka nas nagła zmiana pogody. Jak wpłynie to na nasze zdrowie? - 27-04-2019 Pogoda wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale może także zwiększać ryzyko niebezpiecznych udarów i urazów. Naukowcy ujawniają, co kryje się za nagłymi zmianami warunków pogodowych. czytaj dalej

NOC: przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą 8 st. C. Umiarkowany wiatr w porywach powieje z zachodu z prędkością dochodzącą do 40 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

DZIEŃ: możemy liczyć na słońce. Temperatura dojdzie do 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie po południu wyniesie 1002 hPa i rośnie.

KRAKÓW

NOC: synoptycy prognozują opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. W burzach powieje silniej, do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 986 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Temperatura osiągnie w najcieplejszym momencie dnia 13 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Wartość na barometrach po południu wyniesie 987 hPa, ciśnienie rośnie.