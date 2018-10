Jesień o zmiennym obliczu. Pogodnym, ciepłym, deszczowym i wietrznym - 29-10-2018 W najbliższych dniach jesień pokaże nam wszystkie swoje twarze - dość wysoką temperaturę, ale również porywisty wiatr czy deszcz. Po krótkiej poprawie aury, z temperaturą dochodzącą do 22 stopni Celsjusza, na niebo powrócą chmury i opady. czytaj dalej

Zachmurzy się i popada

Noc będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami. Na południu pojawią się rozpogodzenia. Na północy i zachodnich krańcach kraju popada słaby deszcz. Termometry pokażą minimalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego wschodu powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach może rozpędzić się do 60-80 kilometrów na godzinę. W górach wystąpi silny wiatr fenowy (wiatr zstępujący z grzbietów górskich w doliny) - w Tatrach halny - z porywami do 140 km/h.

Dzień upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz deszczu. Z zachodu na wschód będzie się przemieszczać strefa przelotnych opadów deszczu. W Karpatach mogą pojawić się lokalne burze. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. W górach wystąpi silny wiatr fenowy - w Tatrach halny - z porywami do 140 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na północy oraz wschodzie kraju. Wyniesie ona ponad 80 procent. Będzie spadać w kierunku południowo-zachodnim. W większości kraju odczujemy ciepło, zaś na północy komfort termiczny. Biomet będzie przeważnie niekorzystny, ale na zachodzie kraju okaże się neutralny lub korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy najmniej 10 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z południowego wschodu, umiarkowanie i dość silnie. Porywy osiągną prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie waha się. O północy barometry pokażą 997 hektopaskali.

Dzień: zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego okaże się umiarkowany i dość silny, a w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 997 hPa.

TRÓJMIASTO

Noc: duże zachmurzenie. Popada niewielki deszcz. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, z południowego wschodu. Porywy osiągną prędkość do 60 km/h. Ciśnienie waha się, na barometrach o północy zobaczymy 1010 hPa.

Dzień: zachmurzenie duże i umiarkowane. Może też przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie w południe będzie się wahać się w okolicy 1005 hPa.

POZNAŃ

Noc: duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać. Barometry o północy pokażą 989 hPa.

Dzień: zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, z południowego wschodu. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać. W południe barometry pokażą 990 hPa.

WROCŁAW

Noc: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Nad ranem może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą minimalnie 11 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, silnie i umiarkowanie, a porywy osiągną do 60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach zobaczymy 985 hPa.

Dzień: zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. W południe ciśnienie będzie oscylować wokół 989 hPa.

KRAKÓW

Noc: pogodnie. Na termometrach zobaczymy najmniej 13 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego wschodu. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 981 hPa.

Dzień: zachmurzenie umiarkowane i duże. Popada też przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, umiarkowanie i dość silnie. Porywy osiągną prędkość do 60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać. Około południa na barometrach zobaczymy 982 hPa.