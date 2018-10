Prognoza pogody na jutro: wietrznie i chłodno, miejscami popada

Z każdym dniem coraz cieplej. Zobaczymy piękne oblicze jesieni - 02-10-2018 Pogoda w najbliższych dniach będzie nas rozpieszczać. Synoptycy prognozują, że termometry pokażą nawet 23 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Chłodno i wietrznie

Nocą zachmurzenie będzie zmienne i przelotnie popada deszcz do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę.

W środę zachmurzenie również okaże się zmienne. Miejscami przelotnie popada do trzech litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr będzie wiał z zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość 60-90 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Subiektywnie poczujemy chłód, będzie też wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu okresami w porywach osiągnie prędkość ponad 80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 998 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 12 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do ponad 80 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe wyniesie 1006 hPa i rośnie.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 6 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu okresami w porywach osiągnie prędkość ponad 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 985 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu okresami w porywach rozpędzi się do ponad 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu okresami w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 999 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 13 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z zachody, a okresami w porywach osiągnie prędkość 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1003 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny. Okresami osiągnie prędkość 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 994 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i okresami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie wartość 12 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu okresami rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 stopni Celsjusza. Powieje z zachodu wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 997 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 15 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 60-80 km/h, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa, rośnie.