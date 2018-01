Prognoza pogody na jutro: wietrzny i deszczowy dzień. Nawet 12 stopni

Prognoza na 16 dni: mróz spróbuje uderzyć w Polskę - 28-01-2018 Po bardzo ciepłym końcu stycznia, w lutym czeka nas duży spadek temperatury. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem aktywnego układu niżowego znad południowej Skandynawii. Znajdziemy się w strefie frontów atmosferycznych oraz w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarno-morskiego.

Pochmurna i deszczowa noc

Noc okaże się pochmurna. Od zachodu w głąb kraju przemieszczą się opady deszczu o natężeniu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 stopni w centrum do 7 st. C na zachodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 70 km/h.

Okresami popada deszcz

W ciągu dnia niebo wciąż będzie pokryte chmurami. Na Śląsku i w Małopolsce pojawią się przejaśnienia. Dla pozostałych regionów prognozuje się okresami opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się przeważnie umiarkowany i dość silny. W porywach rozwinie prędkość do 60-80 km/h, a na Wybrzeżu nawet do 100 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia okaże się wysoka. Na północy kraju przekroczy 90 procent, a dla pozostałego obszaru prognozuje się, że wyniesie około 80-90 proc. Odczujemy przeważnie chłód, a w regionach południowo-zachodnich komfort termiczny. Na północy dokuczy wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie poza krańcami południowo-zachodnimi, gdzie biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie 4 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr powieje w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1005 hPa, spada.

Wróci śnieg. W towarzystwie porywistego wiatru - 28-01-2018 Kolejne dni okażą się przeważnie deszczowe, może również spaść trochę śniegu. Problemem będzie również porywisty wiatr, miejscami o prędkości do 80 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet do 100 km/h. czytaj dalej

DZIEŃ: Będzie pochmurno, wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 1000 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, powieje w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie około północy wyniesie 1005 hPa, spada.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, popada też deszcz. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Wiatr zachodni będzie umiarkowany i dość silny. Jego porywy dojdą do 70-90 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1000 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: Pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy najmniej 6 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: Wciąż pochmurno. Wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. Rozpędzi się w porywach do 60-70 km/h. Około południa ciśnienie wyniesie 1000 hPa, spada.

WROCŁAW

Uwaga, w większości kraju może silnie wiać - 28-01-2018 Silny wiatr dokucza Polsce. W niedzielę najsilniej wiało na Wybrzeżu. Taka sytuacja utrzyma się w poniedziałek i wtorek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń przed zjawiskiem dla większości kraju. czytaj dalej

NOC: Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Termometry odnotują maksymalnie 12 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno. Wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, około północy na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1000 hPa, spada.