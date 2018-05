Wiosna przepędzi "lato". Kolejne dni będą chłodniejsze i mokre - 14-05-2018 Deszcze w najbliższych dniach nie ominą żadnego regionu Polski - przewidują synoptycy. Gdzieniegdzie zagrzmi. Przeważnie będzie dość ciepło, ale temperatura wróci w granice typowej dla wiosny, nie dla lata. czytaj dalej

Lokalnie burze z gradem

Noc na zachodzie Polski będzie pogodna. Na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których lokalnie może spaść grad. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie, przez 9 st. C od Warmii po Śląsk, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby wiatr powieje ze wschodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Podczas nich może spaść do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Podkarpaciu, przez 21-22 st. C w centrum i na zachodzie, do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. W porywach burzowych jego prędkość dojdzie do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy w południowo-wschodniej Polsce, przekroczy tam 70 procent. Im dalej na zachód, tym powietrze będzie suchsze. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: wieczorem popada przelotny deszcz, niewykluczona burza. Później będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 9 st. C. Słaby, wschodni wiatr w porywach burzowych osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1002 hPa.

Prognoza pogody na 16 dni: nadchodzi koniec majowego lata - 13-05-2018 Wkrótce będzie tylko kilkanaście stopni. czytaj dalej

DZIEŃ: po południu wystąpi przelotny deszcz lub burza. Temperatura dojdzie do 22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, wschodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 999 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 11 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: po południu popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wschodni wiatr będzie umiarkowany, ale w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1001 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 10 st. C. Wiatr okaże się słaby, wschodni. Ciśnienie obniża się, o północy wyniesie 1018 hPa.

DZIEŃ: po południu wystąpi przelotny deszcz lub burza. Temperatura nie przekroczy 20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. W porywach burzowych jego prędkość dojdzie do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1014 hPa.

WROCŁAW

Front może przynieść ulewne deszcze. Nawet 80 litrów w ciągu jednej doby - 14-05-2018 Burze zostaną z nami co najmniej do czwartku - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Groźne mogą być także intensywne opady deszczu. Wydano prognozę ostrzeżeń meteorologicznych na najbliższe dni. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Słaby wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 998 hPa.

DZIEŃ: po południu popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy najwyżej 21 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 995 hPa.

KRAKÓW

NOC: wieczorem wystąpią przelotne opady deszczu lub burza. Później się wypogodzi. Temperatura może obniżyć się do 8 st. C. Słaby wiatr powieje ze wschodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: po południu popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 19 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 983 hPa.