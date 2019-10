Prognoza pogody na jutro: wszędzie deszcz, możliwe burze. Uwaga też na wiatr

Oglądaj TVN Meteo w internecie - 09-10-2019 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Przed nami październikowe lato. Burze i nawet 24 stopnie - 09-10-2019 W ciągu najbliższych dni przelotnie popada, a na czwartek przewidziane są lokalne wyładowania atmosferyczne. W niedzielę i poniedziałek temperatura wzrośnie nawet do 24 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Noc z dość wysoką temperaturą

Polska pozostaje pod wpływem wielkiego układu niżowego o imieniu Peter znad Północnego Atlantyku. Dodatkowo w nocy przemieści się nad krajem od Śląska, przez centrum, po Podlasie niewielki deszczowy niż z frontem atmosferycznym. Z zachodu napłynie umiarkowanie chłodne powietrze polarno-morskie.

W pasie od Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Podlasie wystąpią opady deszczu o natężeniu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze okresami spadnie go do 5-10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach osiągnie do 60 km/h.

W czwartek deszcz i silny wiatr

Czwartek upłynie z dużym zachmurzeniem i większymi przejaśnieniami. Dla północnego wschodu prognozowane są przelotne opady deszczu do 15 l/mkw., a na pozostałym obszarze kraju do 5-10 l/mkw. Niewykluczone, że na zachodzie wystąpią burze. Termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na południu. Wiatr powieje z zachodu. Będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność będzie wynosić 70-80 procent. Odczujemy chłód i wilgoć, miejscami będzie też wietrznie. W przeważającej części kraju pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Na południu i zachodzie warunki biometeo będą neutralne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

Warszawa

NOC: pochmurno z opadami deszczu do 15 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Okresami będzie dość silny. Ciśnienie około północy spadnie do 994 hPa.

DZIEŃ: pojawią się większe przejaśnienia, jednak nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie wiał z zachodu, umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 996 hPa.

Trójmiasto

NOC: pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. Minimalnie termometry wskażą 9 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, chwilami dość silnie. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1003 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, ale pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr powieje z zachodu, umiarkowany i okresami dość silnie, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 996 hPa.

Poznań

NOC: pochmurno z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: wystąpią większe przejaśnienia, ale przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr w porywach rozpędzający się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie około południa dojdzie do 1000 hPa.

Wrocław

NOC: pochmurno z opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Termometry minimalnie wskażą 10 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy spadnie do 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa dojdzie do 998 hPa.

Kraków

NOC: pochmurno z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słabo umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 984 hPa.

DZIEŃ: pojawią się większe przejaśnienia, ale nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wzrośnie do 15 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i okresami dość silny, a w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie około południa wzrośnie do 987 hPa.