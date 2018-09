Prognoza pogody na jutro: wyż, polarne powietrze. Chwycą przymrozki

Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Ukrainy, w chłodnej masie powietrza polarnego, które w niedzielę będzie od zachodu wypierane przez cieplejsze masy płynące znad południowo-zachodniej Europy.

Noc zapowiada się pogodnie, tylko na Wybrzeżu spodziewamy się więcej chmur i możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza miejscami na wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Możliwe są przygruntowe przymrozki. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami będzie dość silny.

Słoneczna niedziela

Niedziela zapowiada się słonecznie, tylko na północy i zachodzie kraju pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północy kraju i wyniesie ona około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, natomiast na północnym wschodzie i krańcach wschodnich - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie małe. Temperatura wyniesie 3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, około północy odnotujemy 1013 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe. Termometry pokażą 15 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1009 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie stabilne, około północy odnotujemy 1022 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie małe. Termometry pokażą 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie stabilne, około północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się silniejszy. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1007 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie stabilne, około północy odnotujemy 1012 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie stabilne, około północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wrośnie 16 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 995 hPa.