Prognoza pogody na jutro: z chmur spadnie deszcz

Noc w całym kraju będzie deszczowa. Podobnie zapowiada się piątek - deszcz popada prawie wszędzie. Termometry pokażą do 8 stopni Celsjusza.

Kolejny pochmurny dzień

Nadchodząca noc okaże się deszczowa. Należy spodziewać się opadów deszczu, a na północnym wschodzie kraju - deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę.

W piątek chmury zasnują niebo w prawie całym kraju. Spodziewane są opady deszczu, a na północnym wschodzie - deszczu ze śniegiem. Jedynie na Pomorzu przewidywane są przejaśnienia. Temperatura osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność okaże się największa na południowym wschodzie - przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku północno-zachodnim. W całym kraju odczujemy wilgoć, chłód i wiatr, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 6 st. C. Powieje północno-zachodni umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1003 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 4 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, w porywach osiągną do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wyniesie 6 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, ale w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1009 hPa.

GDAŃSK

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Chwilami powieje mocniej, z prędkością 45 km/h. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje północno- zachodni, umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 1016 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni, w porywach będzie osiągał prędkość do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 6 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wyniesie 3 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu 994 hPa.