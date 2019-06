Senność, zmęczenie i dłuższy czas reakcji - 29-06-2019 W ciągu następnej doby Polska będzie pod wpływem wyżu Vera znad Bałkanów. czytaj dalej

Spiekota w całej Polsce

Noc zapowiada się bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem we wszystkich regionach kraju. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Niedziela w całym kraju zapowiada się słonecznie. Będzie upalnie - temperatura wyniesie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 37 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność - oscylującą w granicach 40 procent - odnotujemy na północnym wschodzie. Im dalej na południowy wschód, tym będzie się zmniejszać poniżej tej wartości. W całym kraju odczujemy upał, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. W nocy termometry pokażą 16 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa, spada.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalnie wyniesie 33 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu osiągnie 1000 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 17 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1006 hPa.

DZIEŃ: słonecznie i upalnie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 35 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1002 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 16 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1015 hPa i spada.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 32 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu wyniesie 1011 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa, spada.

DZIEŃ: pełnia słońca i upał. Temperatura dojdzie do 37 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie po południu osiągnie 1000 hPa i spada.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 993 hPa i spada.

DZIEŃ: słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 34 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 990 hPa.