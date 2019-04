Prognoza pogody na jutro: z północy płynie arktyczne powietrze. Nocą lokalnie mróz

Chłód, a miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg. Na horyzoncie widać zmianę - 10-04-2019 W ciągu najbliższych dni w kilku regionach mogą wystąpić słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W dalszym ciągu będzie chłodno, jednak ta sytuacja zmieni się na przełomie tygodni. czytaj dalej

Niewykluczony deszcz ze śniegiem

Nadchodząca noc zapowiada się na ogół pogodnie. W północnej części kraju może słabo popadać śnieg. Na południowym wschodzie prognozowane są słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 5 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Czwartek powinien być na ogół pogodny. Mieszkańcy północnej części kraju powinni być przygotowani na słabe opady deszczu ze śniegiem, a regionów południowo-wschodnich deszczu. Termometry pokażą od 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność będzie w całym kraju bardzo wysoka - utrzyma się na poziomie powyżej 90 procent. W całym kraju prognozowany jest neutralny biomet, dominować będzie termiczne odczucie chłodu.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie zmienne. Może popadać słaby śnieg. Temperatura wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1023 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Prognozowany jest niewielki deszcz ze śniegiem lub deszcz. Temperatura osiągnie 4 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe dojdzie do 1025 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, niewykluczony deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Może powiać słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 984 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, popada deszcz. Temperatura maksymalna 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe 986 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -1 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1010 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1012 hPa.

WARSZAWA

NOC: bezchmurnie. Temperatura wyniesie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 1008 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1004 hPa.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Północno-wschodni wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1006 hPa, rośnie.