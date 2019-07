Burze z gradem i upał. Ostrzeżenia i prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 25-07-2019 W kilku regionach na zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w kolejnych dniach wysoka temperatura nie odpuści. Pojawią się też burze. czytaj dalej

Zagrzmi, a lokalnie będzie upalnie

W ciągu nadchodzącej nocy na wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.

Piątek zapowiada się pogodnie w zachodniej części kraju. W pozostałych regionach może przelotnie popadać deszcz, niewykluczone są też burze - lokalnie z gradem. Temperatura wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. Wiać będzie z północnego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w piątek będzie największa w regionach wschodnich. Tam utrzyma się na poziomie 50 procent, w kierunku zachodnim będzie spadać poniżej tej wartości. Od północnego wschodu odczuwać będziemy ciepło, które - im dalej na południowy zachód - zmieni się w gorąco, aż po upał na krańcach południowo-zachodnich. Biomet w całym kraju okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 17 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1003 hektopaskali i będzie spadać.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz, zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h. Ciśnienie po południu sięgnie 1000 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 15 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa, będzie spadać.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna dojdzie do 28 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu sięgnie 1002 hPa, będzie spadać.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 14 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1017 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 18 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy dojdzie do 1003 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: pogodnie. Wartość temperatury wzrośnie maksymalnie do 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie po południu sięgnie 998 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura osiągnie minimalnie 17 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 990 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: może przelotnie popadać deszcz i zagrzmieć. Temperatura osiągnie maksymalnie 26 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 985 hPa i będzie spadać.