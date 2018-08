Prognoza pogody na jutro: zaczynamy kolejną turę upałów

We wtorek do niektórych regionów Polski dotrze ciepłe powietrze znad zwrotnika, co spowoduje powrót upałów. Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 33 stopni Celsjusza. Niebo nad większością kraju będzie pogodne.

Pogodna noc

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu wyżowego z centrum nad Karpatami. Tylko północny wschód kraju pozostanie pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym. Powietrze polarne będzie od zachodu wypierane przez ciepłe powietrze zwrotnikowe płynące z południa.

W nocy na Wybrzeżu zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. W rejonie Zatoki Gdańskiej wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie, południu i w centrum kraju do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni i zachodni, skręcający na południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Powrót upału

W ciągu dnia niebo nad krajem przeważnie będzie pogodne. Tylko na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu pojawi się więcej chmur i popada przelotny deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum, do 33 st. C na krańcach zachodnich. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu, w regionach zachodnich z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia utrzyma się na poziomie 50-70 procent, najwyższą odnotujemy na północnym wschodzie Polski. W regionach północnych, wschodnich i północno-wschodnich odczujemy ciepło, a na pozostałym obszarze - gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, przechodzące w niekorzystne.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 15 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie bez zmian, około północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, około południa barometry wskażą 1005 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, około południa osiągnie 1017 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura obniży się do 15 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, około północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. W najcieplejszym momencie będzie 31 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie lekko rośnie, około południa wyniesie 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura w najchłodniejszej porze osiągnie 15 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, około północy barometry wskażą 1003 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 31 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1001 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 991 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura sięgnie 29 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 991 hPa.