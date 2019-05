Prognoza pogody na jutro: zagrzmi

Na zachodzie noc zapowiada się pogodnie, w pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 8 stopni na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Do 18 stopni

Na piątek synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze, które mogą pojawiać się na terenie całego kraju. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na północy do 18 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, umiarkowany i zachodni, w porywach burzowych może wiać z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy w pasie centralnym - wyniesie ona około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim i zachodnim. Wszędzie odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

WARSZAWA

NOC: przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 993 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą 17 st. C. Powieje umiarkowany i zachodni wiatr, który w porywach burzowych może rozpędzić się do 70 km/h. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 993 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 993 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni, w porywach burzowych powieje z prędkością do 70 km/h. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 994 hPa.

GDAŃSK

NOC: przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1005 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Temperatura sięgnie 18 st. C. Wiatr umiarkowany,zachodni, w porywach burzowych powieje z prędkością do 70 km/h. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 991 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 980 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach burzowych powieje z prędkością do 70 km/h, z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 981 hPa.