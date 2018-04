Fronty przyniosą burze i grad. Zobaczymy gwałtowne oblicze wiosny - 24-04-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie się zmieniać jak w kalejdoskopie. Czekają nas burze, a wraz z nimi silny wiatr oraz opady deszczu. Również temperatura okaże się zmienna. Na termometrach zobaczymy od 12 do nawet 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Deszczowo i burzowo

W nocy na południowym zachodzie i południu kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze niebo się zachmurzy, a okresami prognozowane są opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza na północy, przez 9 st. C w centrum kraju do 10 st. C miejscami na południu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy i zachodzie okresami może powiać silniej, w porywach wiatr może osiągać prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Środa będzie słoneczna na południu i południowym wschodzie. Poza tym spodziewane są okresowe opady deszczu od 5 do 10 l/mkw, miejscami możliwe są burze z gradem i opadami od 15 do 20 l/mkw. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu oraz na Warmii i Suwalszczyźnie, tam termometry pokażą zaledwie 12 st. C. W centrum kraju odnotujemy 21 st. C. Najcieplej będzie na południu, gdzie wartość temperatury może dojść nawet do 25 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, który będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać prędkość od 50 do 70 km/h, a podczas burz jego nawet do 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność powietrza odnotują mieszkańcy Podkarpacia, tam wyniesie poniżej 70 procent. Będzie się zwiększać w kierunku północnym do wartości powyżej 90 procent. Mieszkańcy Polski północnej odczują chłód. Od Ziemi Lubuskiej po Mazowsze i południową część województwa warmińsko-mazurskiego będzie można poczuć komfort termiczny. Na pozostałym obszarze kraju będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się w całym kraju niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: będzie pochmurna, okresami możliwe opady deszczu. Na termometrach prognozuje się maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny, w porywach jego prędkość będzie dochodzić do 50 km/h. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 999 hektopaskali, będzie spadać.

TRÓJMIASTO

DZIEŃ: będzie pochmurno, prognozuje się opady deszczu. Temperatura dojdzie do 21 st. C. Z prędkością 60 km/h powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Na barometrach w południe prognozuje się 994 hPa, ciśnienie będzie spadać.

NOC: będzie pochmurna, możliwe są opady deszczu. Temperatura spadnie do 7 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach będzie osiągać do 50 km/h. Ciśnienie będzie spadać i około północy wyniesie 1009 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się dużo chmur, okresami możliwy jest deszcz, a także burza. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może osiągać od 50 do 70 km/h, w burzach będzie silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

NOC: będzie pochmurna, okresami spodziewane są opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. W porywach będzie osiągał do 50 km/h. Synoptycy prognozują spadek ciśnienia, a około północy wyniesie 1001 hPa.

DZIEŃ: będzie pochmurno, okresami może spaść deszcz. Spodziewana jest też burza. Temperatury dojdą do 19 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach będzie osiągał od 50 do 70 km/h, w burzach silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, około południa wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pochmurna, ale prognozuje się też przejaśnienia. W nocy na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny, w porywach będzie osiągał do 50 km/h. Ciśnienie około północy wyniesie 999 hPa, będzie spadać.

DZIEŃ: dużo chmur, ale prognozuje się też przejaśnienia. Niewykluczone są też opady deszczu. Wartość temperatury dojdzie do 22 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać do 60 km/h. Ciśnienie będzie spadać i około południa wyniesie 994 hPa.

KRAKÓW

NOC: będzie bezchmurna. Na termometrach prognozuje się maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Około północy barometry wskażą 987 hPa, ciśnienie będzie spadać.

DZIEŃ: będzie słoneczny. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach będzie osiągał do 60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 984 Pa i będzie spadać.