Prognoza pogody na jutro: żar poleje się z nieba

Pogoda na 16 dni: czeka nas upalny koniec maja - 27-05-2018 Drugi raz w tym miesiącu temperatura może osiągnąć, a nawet przekroczyć 30 stopni. czytaj dalej

Gorąco, a nawet upalnie

Wieczorem i w nocy na krańcach zachodnich spodziewane są burze, podczas których może spaść do 20 litrów na metr kwadratowy deszczu. Spodziewane są też silne porywy wiatr do 80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju powinno być pogodnie. Termometry wskażą od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się na ogół słaby, a w strefie brzegowej umiarkowany. Powieje ze wschodu.

Na poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Podhalu spodziewane są burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. i silnym wiatrem, którego prędkość może dochodzić do 80 km/h. To będzie gorący, a miejscami upalny dzień. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1012 hektopaskali.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Odczujemy upał

Wilgotność powietrza będzie największa na zachodzie, wyniesie powyżej 60 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku wschodnim do wartości poniżej 50 procent. W całym kraju odczujemy upał, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Lej trąby powietrznej, zalane silniki samochodów - 27-05-2018 Gwałtowne zjawiska atmosferyczne sprawiły, że w ciągu jednego dnia wiele regionów Rumunii objętych zostało żółtym alertem ostrzegawczym. czytaj dalej

NOC: okaże się pogodna. Temperatura wyniesie 14 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie rosło, o północy barometry wskażą 1025 hektopaskali.

DZIEŃ: zapowiada się przeważnie słoneczny dzień. Temperatura dojdzie do 27 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w Gdańsku, w południe wyniesie 1025 hPa.

KRAKÓW

NOC: zapowiada się pogodna noc. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach mieszkańcy Krakowa zobaczą 992 hPa.

DZIEŃ: dzień ma być słoneczny. Termometry pokażą nawet 29 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Synoptycy prognozują, że w południe ciśnienie wyniesie 992 hPa, ma się wahać.

POZNAŃ

NOC: Powinno być pogodna. Termometry wskażą do 15 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1012 hPa.

DZIEŃ: poniedziałek okaże się słoneczny. Słupki rtęci wskażą maksymalnie do 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa, będzie się wahać.

WARSZAWA

Do wieczora możliwe burze. Są województwa, gdzie IMGW wydał ostrzeżenia - 27-05-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. czytaj dalej

NOC: to ma być pogodna noc. Temperatura spadnie do 14 st. C. Wiatr słaby, E. Ciśnienie rośnie, o północy 1012 hPa.

JUTRO: przeważnie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą do 1012 hPa.

WROCŁAW

NOC: zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą do 14 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy 1007 hPa.

DZIEŃ: będzie przeważnie słonecznie. To będzie upalny dzień we Wrocławiu, w najcieplejszym momencie dnia temperatura może dojść nawet do 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa, synoptycy prognozują spadek wartości na barometrach.