W nocy temperatura znacznie spadnie - miejscami odnotujemy zaledwie 7 stopni Celsjusza, w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 24 stopni. Dzień będzie pochmurny, jednak na przeważającym obszarze Polski bezdeszczowy.

Miejscami zaledwie 7 stopni

W ciągu najbliższej doby Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżem przemieszczającym się znad Alp w stronę Polski. W nocy wschodnie krańce kraju pozostaną w strefie frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Rosji. W poniedziałek północno-zachodnia Polska dostanie się pod wpływ układu niżowego znad Morza Północnego. Kraj pozostanie w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami. Wystąpią też słabnące opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w pasie od Warmii, przez Kujawy, centrum kraju, po Śląsk do 12 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni, skręcający na zachodni i południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie.

Lokalnie słaby deszcz

W ciągu dnia zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej po południu możliwe są niewielkie opady deszcz rzędu 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podkarpaciu, przez 23 st. C w centrum, do 24 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje na ogół z południa. Na zachodzie może być okresami silniejszy.

Wideo Prognoza na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie wynosić około 50-70 procent, przy czym na północnym zachodzie i południowym wschodzie przekroczy 70 procent. Odczujemy na ogół komfort termiczny, a w regionach południowo-zachodnich ciepło. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i części Wielkopolski pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. Na pozostałym obszarze biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 9 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno rośnie, około północy 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1004 hPa, lekko waha się.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno rośnie, około północy barometry wskażą 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1015 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie wolno rośnie, około północy barometry wskażą 1006 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko waha się, około południa wyniesie 1005 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie wolno rośnie, około północy odnotujemy 1003 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie lekko waha się, około południa wyniesie 1001 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie duże i umiarkowane. Odnotujemy temperaturę minimalną na poziomie 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie wolno rośnie, około północy barometry wskażą 990 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko waha się, około południa na barometrach zobaczymy 990 hPa.