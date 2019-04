Prognoza pogody na jutro: zimna noc, w dzień do dziewięciu stopni

Ostrzeżenia przed przymrozkami. RCB: zachowajcie ostrożność! - 11-04-2019 W najbliższych dniach temperatura w nocy może lokalnie spaść do -4 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -7 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed przymrozkami. czytaj dalej

Deszcz ze śniegiem

W nocy na niebie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Wybrzeżu i Pomorzu synoptycy prognozują przelotne opady śniegu z deszczem. Na południu kraju okresami popada deszcz ze śniegiem do pięciu litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Podkarpaciu. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem do dwóch litrów na metr kwadratowy, a na południu kraju opady deszczu ze śniegiem i deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 5 st. C na Wybrzeżu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południowych krańcach Polski i wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym. Niemal w całym kraju odczujemy chłód, a na północy i południu wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, na krańcach południowych niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1010 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1010 hPa, lekko się waha.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1027 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1027 hPa, lekko się waha.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie -4 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1015 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1014 hPa, lekko się waha.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1009 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1008 hPa, lekko się waha.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, okresami deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 993 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 993 hPa, lekko się waha.