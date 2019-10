Wyż Oldenburgia rządzi pogodą w Polsce - 30-10-2019 W ciągu następnej doby wyż Oldenburgia znad północnych Niemiec przemieści się nad Ukrainę. czytaj dalej

Do 10 stopni

W nocy na południu Polski miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Mogą osadzać szadź. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 1 st. C nad Zatoką Gdańską. Powieje słaby, zachodni wiatr.

W czwartek na południu kraju mogą pojawić się poranne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy i północnym wschodzie Polski, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, tylko na północy i północnym wschodzie kraju niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1016 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Wiejący z zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1014 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą -2 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Wiejący z zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1016 hPa.

GDAŃSK

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1027 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1025 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie, ale też i mglisto. Mgła może osadzać szadź. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1015 hPa.

DZIEŃ: rano mglisto, w dzień słonecznie. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiejący z zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1012 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie, ale też i mglisto. Mgła może osadzać szadź. Termometry pokażą -4 st. C. Zachodni wiatr będzie wiał słabo. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1003 hPa.

DZIEŃ: rano mglisto, w dzień słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1000 hPa.