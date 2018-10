Po pogodnej nocy nadejdzie słoneczny dzień. Błękitnym niebem będą się mogli cieszyć mieszkańcy całej Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 22 stopni Celsjusza.

Dzień pełny słońca

Noc okaże się pogodna w całym kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 stopni od Mazowsza po Śląsk, do 9 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

W ciągu dnia niebo nad całą Polską będzie słoneczne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20-21 stopni w centrum, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylować wokół 40-50 procent. W całym kraju odczujemy ciepło. Pogoda wpłynie na samopoczucie korzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1010 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1010 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1010 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1022 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu barometry wskażą 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 996 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 995 hPa.