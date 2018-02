Pogoda na 16 dni: temperatura runie w przepaść - 25-02-2018 Lodowaty weekend już za nami, ale największy mróz dopiero się zbliża. czytaj dalej

Mróz dalej trzyma

W ciągu najbliższej nocy we wschodniej części kraju wystąpią słabe przelotne opady śniegu. Poza tym na ogół niebo się rozpogodzi. Temperatura minimalna będzie się wahać od -18 stopni Celsjusza na Warmii do -12 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni.

Za dnia we wschodniej części kraju niebo pozostanie za chmurami i popada słaby śnieg. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie, a termometry pokażą wartości od -13 st. C na Podlasiu do -6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 1016 hPa.

Warunki biometeorologiczne

W środę praktycznie w całym kraju będzie utrzymywać się wysoka wilgotność powietrza. Największa zawartość pary wodnej w powietrzu wystąpi w centrum oraz na wschodzie kraju, gdzie sięgnie do 90 procent. Najniższą wilgotność prognozuje się na zachodzie - do 80 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Temperatura spadnie do -16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1031 hPa.

DZIEŃ: Pojawi się zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalnie wyniesie -9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany będzie okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe osiągnie wartość 1034 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie na ogół pochmurno i popada słaby śnieg. Temperatura spadnie do -13 st. C. Powieje z północnego-wschodu słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie wartość 990 hPa.

DZIEŃ: Niebo będzie zachmurzone, a miejscami wystąpi słaby śnieg. Temperatura maksymalnie wyniesie -10 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 994 hPa.

POZNAŃ

NOC: Będzie pogodnie. Termometry wskażą minimalnie -14 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1013 hPa.

DZIEŃ: Prognozuje się pogodną aurę. Temperatura wzrośnie do -8 st. C. Wystąpi słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 1018 hPa.

WARSZAWA

NOC: Na ogół będzie pochmurno i wystąpi słaby śnieg. Temperatura minimalnie wyniesie -16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy powieje z północnego-wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1014 hPa.

DZIEŃ: Będzie przeważnie pochmurno i popada słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do -9 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 1016 hPa.

WROCŁAW

NOC: Zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura minimalna wyniesie -15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z północnego-wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1010 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie zmienne. Termometry maksymalnie wskażą -8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1013 hPa, rośnie.