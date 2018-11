Prognoza pogody na jutro: zimno i pochmurno. Miejscami śnieg

"Prognoza się radykalnie zmieniła". Co czeka Polskę w grudniu? - 21-11-2018 Początkowe prognozy na grudzień mówiły o tym, że temperatura będzie wyższa niż średnia z ostatnich lat. Natomiast nowe obliczenia wnoszą coś nowego - mówił na antenie TVN24 prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Ślisko na południu

Nadchodząca noc będzie przeważnie pochmurna. W województwach południowych można spodziewać się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady będą zamarzać i powodować gołoledź, na drogach może być ślisko. Na pozostałym obszarze kraju miejscami może sypnąć słaby śnieg. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Czwartek będzie pochmurny. W województwach południowych wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano mogą zamarzać, a to sprawi, że nawierzchnia będzie śliska. Termometry wskażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie poniżej 95 procent. Będziemy odczuwać zimno i wilgoć. W całym kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: na ogół pochmurno. Miejscami możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura spadnie do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1029 hektopaskali.

DZIEŃ: przeważnie pochmurno. Może poprószyć śnieg. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe wyniesie 1029 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Spadnie deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący, powodujący gołoledź. Temperatura wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 993 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Możemy spodziewać się deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą 1 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 993 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pochmurno. Może spaść słaby śnieg. Temperatura spadnie do -1 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 1014 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Niewykluczony słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Słaby i umiarkowany będzie wiał ze wschodu. Ciśnienie waha się, barometry pokażą w południe 1014 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Okresami możliwe są opady słabego śniegu. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Może popadać słaby śnieg. Termometry pokażą 1 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1014 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Popada deszcz ze śniegiem i deszcz, który miejscami będzie zamarzał i powodował gołoledź. Na drogach może być ślisko. Termometry pokażą 0 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1009 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia mieszkańcy Wrocławia zobaczą 3 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1009 hPa.