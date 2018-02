Prognoza pogody na jutro: zimno, miejscami śnieżnie

Nietoperz się obudził. Groziło mu śmiertelne niebezpieczeństwo - 13-02-2018 W Nadleśnictwie Tomaszów na Lubelszczyźnie nietoperz wybudził się z zimowego snu. Na szczęście pospieszono mu z pomocą. czytaj dalej

Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, w chłodnym powietrzu polarnym. Jednak nad wschodnią i południową częścią kraju wolno będzie się przemieszczać płytka zatoka niżowa z umiarkowanie aktywnym frontem atmosferycznym.

W nocy pojawi się duże zachmurzenie, miejscami możemy liczyć na przejaśnienia. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju prognozowane są opady śniegu do 1-2 cm, a w górach do 5 cm. Termometry wskażą minimalnie od -6 st. C na zachodzie, przez -5 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na wschodzie i południu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich.

Miejscami spadnie śnieg

Środa zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie i Pomorzu. Na wschodzie, południu i w centrum kraju okresami pojawią się opady śniegu do 1-2 cm, a w górach do 5 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej. Napłynie północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na południowo-wschodnich krańcach Polski, gdzie wyniesie powyżej 90 proc. Im dalej na północny zachód, tym wilgotność będzie spadać do wartości poniżej 70 proc. Subiektywnie odczujemy chłód na zachodzie Polski, natomiast zimno na wschodzie kraju. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane: na zachodzie neutralne, na wschodzie odczujemy niekorzystny wpływ aury na nasze samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast:

Noc: Pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1005 hPa, będzie wahać się.



Dzień: W ciągu dnia niebo spowiją chmury, okresami pojawią się opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny pojawi się z kierunku północno-wschodniego. W Warszawie około południa barometry wskażą 1007 hPa, będzie wzrastać.



Prognoza pogody dla Trójmiasta





Zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie -5 st. C. Słabe i umiarkowane podmuchy pojawią się ze wschodu. Ciśnienie około północy wyniesie 1019hPa.

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie pojawi się 1 st. C. Z północnego-wschodu, powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny. Barometry około południa wskażą 1023 hPa.



Prognoza pogody dla Poznania

Noc: W Poznaniu dzień zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Minimalna temperatura wyniesie -5 st. C. Powieje również wiatr wschodni o sile słabej i umiarkowanej. Barometry około północy wskażą 1007 hPa.

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. Maksymalnie na termometrach pojawi się 2 st. C. Z północnego-wschodu, napłynie słaby i umiarkowany. Okresami powiewy mogą być silne. Ciśnienie około południa wyniesie 1010 hPa.



Prognoza pogody dla Wrocławia

Pochmurno z przejaśnieniami. W nocy termometry pokażą -5 st. C. Mieszkańcy Poznania odczują słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Barometry około północy wskażą 1002 hPa.

Dzień: Dzień zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura w ciągu dnia wyniesie 3 st. C. Pojawi się wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1005 hPa.



Prognoza pogody dla Krakowa

Noc: Pochmurno z opadami śniegu. Minimalna temperatura w ciągu nocy wyniesie -3 st. C. Z północnego-wschodu napłynie słaby i umiarkowany wiatr. Barometry wskażą ciśnienie około północy ok. 989 hPa.

Dzień: Pochmurno, okresami pojawią się opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 990 hPa.