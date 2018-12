Pochmurno, śnieżnie i deszczowo. Jednak każdego dnia coraz cieplej - 18-12-2018 Najbliższe dni to ciąg dalszy opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie nawet do 8 stopni Celsjusza. Prognozowany jest również porywisty wiatr. czytaj dalej

Pojawią się słabe opady

W nocy niebo będzie zasnute chmurami, ale pojawią się niewielkie rozpogodzenia. Na Podlasiu, Mazurach, Pomorzu i Mazowszu może popadać słaby śnieg, maksymalnie do jednego centymetra. Uwaga - będzie ślisko i mglisto. Termometry pokażą minimum od -7 stopni Celsjusza na Podlasiu do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Środa zapowiada się na pochmurną, ale na niebie pojawią się niewielkie przejaśnienia. Na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu może spaść nieznaczny śnieg. Opady nie będą większe niż do jednego centymetra. Może być jednak ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, jednak miejscami może przybierać na sile.

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce wilgotność powietrza będzie większa niż 90 procent. Mieszkańcy przeważającej części kraju odczują chłód, a na wschodzie zimno. Biomet okaże się niekorzystny.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna spadnie do -2 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. Około północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1028 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje z południowego wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie, jednak okresami wiatr może okazać się silniejszy. Ciśnienie spadnie do południa do 1024 hPa.

KRAKÓW

NOC: przeważnie pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimum -5 st. C. Z kierunku południowo-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy barometry pokażą 1000 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Południowo-wschodni wiatr na ogół okaże się słaby i umiarkowany, jednak okresami może przybierać na sile. W południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. O północy ciśnienie osiągnie 1016 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może okazać się silniejszy. W południe ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1016 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Przelotnie może popadać śnieg. Na termometrach zobaczymy minimum -4 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie. O północy ciśnienie wzrośnie do 1018 hPa, później zacznie spadać.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Śnieg może popadać, ale opady nie będą większe niż do jednego centymetra. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu, jednak wiatr może okresami okazać się silniejszy. Do południa ciśnienie osiągnie 1015 hPa.

WROCŁAW

NOC: na ogół pochmurno. Termometry pokażą minimum -2 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może przybrać na sile. Do południa ciśnienie osiągnie 1008 hPa.