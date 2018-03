Prognoza pogody na jutro: zimny dzień po niezwykle mroźnej nocy

W nocy w całym kraju wystąpi duży mróz, na termometrach zobaczymy od -13 do -20 stopni. Miejscami popada słaby śnieg.

Pogodny piątek

W nocy miejscami w północnej części kraju popada słaby, przelotny śnieg. Na pozostałym obszarze na ogół będzie pogodnie. Termometry pokażą od -20 st. C na Podkarpaciu do -13 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

W Małopolsce, na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie słabo popada przelotny śnieg. W pozostałych regionach przeważnie będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od -10 st. C na Podkarpaciu do -3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 996 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent w regionach północnych do ponad 80 proc. na południowym wschodzie. W całym kraju odczuwalne będzie zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie zmienne. Słaby przelotny śnieg. Temperatura minimalna -15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy 1019 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura minimalna -18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy 985 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i słaby przelotny śnieg. Temperatura maksymalna -8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe 975 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna -15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe 996 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura minimalna -16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy 1004 hPa.

DZIEŃ: przeważnie pogodnie. Temperatura maksymalna -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe 996 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna -16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy 999 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe 991 hPa, spada.