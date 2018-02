"Mamy problem". Rozpadł się wielki wir polarny - 23-02-2018 Najbliższe dni będą w Polsce bardzo zimne. Ten ziąb pozostanie z nami jeszcze przez dłuższy czas. A skąd się wziął? Jak powstały te wędrujące mroźne masy powietrza? Na te pytania odpowiada synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Wietrzny dzień

W nocy zachmurzenie będzie zmienne. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na północy kraju popada słaby przelotny śnieg - sypnie nie więcej niż jeden centymetr. Temperatura minimalna mocno spadnie poniżej zera. Na Suwalszczyźnie wyniesie -16 stopni Celsjusza, a w najcieplejszych regionach - w Małopolsce, na Mazowszu i Nizinie Szczecińskiej - do -8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

W ciągu dnia zachmurzenie okaże się zmienne, wystąpią również słabe, przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum do -1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-wschodni. Jego porywy osiągną prędkość do 60 kilometrów na godzinę, co sprawi, że odczujemy jeszcze większy chłód. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1014 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia przekroczy 90 procent w województwach południowych, a spadnie poniżej 80 proc. w północno-zachodnich. W całym kraju odczujemy mróz, spotęgowany przez dość silny wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Zachmurzenie będzie zmienne. Popada przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1024 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Zachmurzenie zmienne. Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -6 st. C. Umiarkowany i dość silny, północno-wschodni wiatr okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku barometry wskażą 1032 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Poprószy przelotnie śnieg. Temperatura spadnie do -8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 993 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się zmienne. Wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -4 st. C. Umiarkowany i dość silny, północno-wschodni wiatr okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.

POZNAŃ

NOC: Zachmurzenie będzie zmienne. Popada przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1014 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Zachmurzenie pozostanie zmienne. Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-wschodni. Okresami rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1017 hPa.

WARSZAWA

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Popada słaby, przelotny śnieg. Na termometrach zobaczymy najmniej -8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się zmienne. Wystąpią słabe przelotne opady śniegu. Termometry odnotują maksymalnie -5 st. C. Przeważnie umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.

WROCŁAW

NOC: Zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura spadnie do -9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie pozostanie zmienne. Poprószy przelotny śnieg. Termometry odnotują maksymalnie -2 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.