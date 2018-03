Zalewa nas fala ciepła z południa. "Mroźny wyż ma jeszcze plan" - 11-03-2018 Ciepło, które płynie do nas z południa, sprawi, że w niedzielę miejscami zobaczymy na termometrach 17 stopni Celsjusza. Niestety, zmienny marzec może zakłócić naszą wiosenną radość, bo na horyzoncie rysuje się ryzyko ochłodzenia. czytaj dalej

Miejscami popada

W nocy zachmurzenie będzie zmienne. W południowej części kraju wystąpią opady deszczu - do 5 litrów na metr kwadratowy. Na Pomorzu lokalnie pojawią się mgły. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, o prędkości do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu.

W ciągu dnia zachmurzenie także będzie zmienne. Miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Warmii do 17 st. C w Małopolsce. Podobne wartości odnotowaliśmy w niedzielę. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty (do 60 km/h). Ciśnienie będzie stopniowo spadać, w południe wyniesie 983 hektopaskale.

Warunki biometeorologiczne

W poniedziałek największa wilgotność powietrza wystąpi w północnej i centralnej części Polski. Wyniesie tam ponad 90 procent. Im dalej na południe, tym wilgotność będzie niższa. W całym kraju odczuwalne będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w całej Polsce

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie będzie zmienne. Termometry wskażą 4 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1001 hPa.

DZIEŃ: wystąpią przelotne opady deszczu i zmienne zachmurzenie. Temperatura wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 994 hPa.

KRAKÓW

NOC: niebo pokryje się chmurami, wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 973 hPa.

DZIEŃ: przeważnie będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura wyniesie nawet 17 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 968 hPa.

POZNAŃ

IMGW alarmuje. Sprawdź, gdzie roztopy mogą być groźne - 10-03-2018 W ostatnich dniach w Polsce jest ciepło, a to oznacza, że wzrosło ryzyko podtopień. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia na niedzielę i poniedziałek. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie będzie zmienne. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: wystąpią przelotne opady deszczu i zmienne zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe będą 979 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie będzie zmienne. Termometry wskażą 5 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu, okresami silniej. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: niebo pokryją chmury. Może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 983 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pochmurno, wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 982 hPa.

DZIEŃ: wystąpi zmienne zachmurzenie, oprócz tego może popadać deszcz. Temperatura wyniesie 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 976 hPa.