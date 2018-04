Prognoza pogody na jutro: zwrotnikowe ciepło rozleje się nad Polską

W nocy na Pomorzu Zachodnim może spaść deszcz, ale opady będą zanikały. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.

Słoneczna niedziela

W ciągu dnia będzie słonecznie. Słupki termometrów sięgną od 19 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę będzie dominować nad Polską suche powietrze zwrotnikowe, dlatego też wilgotność względna powietrza okaże się niska i wyniesie 50-60 procent. Na południowym wschodzie wilgotność będzie najniższa, a na północnym zachodzie - najwyższa. W całym kraju odczuwać będziemy ciepło, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

WARSZAWA

NOC: będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo- wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1008 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się słoneczną aurę. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie z tendencją spadkową, w południe osiągnie 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 8 st. C. Wystąpi wiatr słaby, południowo- wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: będzie słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie spadało, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

GDAŃSK

NOC: będzie pogodnie. Minimalna temperatura wyniesie 7 st. C. Prognozowany jest słaby, południowo- wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1021 hPa.

DZIEŃ: będzie słonecznie. Temperatura nie przekroczy 19 st. C. Nadciągnie wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie się obniżało, w południe - do 1018 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pogodnie. Termometry nie pokażą mniej niż 8 st. C. Pojawi się słaby, południowo- wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy zapowiadane jest 1006 hPa.

DZIEŃ: będzie słonecznie. Maksymalna temperatura osiągnie 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie malało, w południe osiągnie 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: będzie pogodnie. Temperatura może się obniżyć do 6 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo- wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 995 hPa.

DZIEŃ: będzie słonecznie. Temperatura może wzrosnąć do 26 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie będzie spadało, w południe barometry pokażą 990 hPa.