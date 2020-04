Prognoza pogody na majówkę 2020. Jaka będzie pogoda w długi weekend majowy?

Fala ciepła, burze, a na koniec ochłodzenie. "Ciekawe rzeczy szykują się w pogodzie" - 27-04-2020 Polsce doskwiera susza. W poniedziałkowy poranek na zdjęciu satelitarnym naszego kraju widać było chmury. Niestety z nich deszczu nie będzie, ale w połowie tygodnia możemy spodziewać się opadów. - Jest nadzieja na zmianę - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Będzie burzowo

We wtorek na północy kraju i w Wielkopolsce pojawią się przelotne opady deszczu o sumie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowo-zachodniego.

Środa upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a na południowym wschodzie kraju możliwe są też burze. Prognozowana suma opadów może osiągnąć do 10 l/mkw. Termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Na czwartek dla zachodu synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a dla Dolnego Śląska burze z opadami deszczu do 10 l/mkw. W pozostałych regionach kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 15 st. C. na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h.

Wideo Prognozowane opady na kolejne dni (Ventusky.com)

A jak rozpocznie się majówka?

W pierwszy dzień długiego, majowego weekendu będą występowały przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze z deszczem do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Pomorzu do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 70 km/h.

Sobota także upłynie z przelotnymi opadami deszczu, a burze pojawią się na Suwalszczyźnie. Może spaść tam deszcz do 10 l/mkw. Temperatura wyniesie od 13 st. C na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych rozpędzając się do 70 km/h.