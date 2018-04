Prognoza pogody na majówkę: bardzo ciepło, ale z deszczem i burzami

Czeka nas niedziela z burzami. IMGW wydał prognozę ostrzeżeń - 28-04-2018 Do Polski napłynie ciepłe powietrze zwrotnikowe, które przyniesie nam wzrost temperatury. W niedzielę na termometrach zobaczymy do 28 stopni Celsjusza, jednak będzie to miało swoją cenę - w większości Polski pojawią się burze, miejscami z gradem. czytaj dalej

Gorąco i burzowo

W niedzielę synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, które może wzrastać do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu. Burzom towarzyszyć będzie deszcz od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy, spodziewany jest też grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 27 st. C w centrum kraju do 28 st. C na południu. Wiatr okaże się zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach jego prędkość może osiągać do 90 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek czeka nas kontynuacja zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu do 10 do 30 l/mkw, miejscami utworzą się burze. Na termometrach maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju po 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami okaże się dość silny, w burzach porywy będą dochodzić do 90 km/h.

Wideo Możliwe miejsca wystąpienia burz (Ventusky.com)

Porywisty wiatr

Początek maja przywita nas pochmurnym niebem. We wtorek synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić okresowe opady deszczu do 5 do 20 l/mkw, na wschodzie utworzą się burze. Temperatury dojdą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu, przez 25 st. C w centrum kraju i po 26 st. C na wschodzie i południu. Południowo-wschodni oraz skręcający na północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Może przybierać na sile, w burzach osiągnie do 90 km/h.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Środa pochmurna i deszczowa

W środę prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie i południu będzie ono wzrastać do dużego. Tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu od 10 do 15 l/mkw oraz lokalnie burze z gradem. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu, przez 22 st. C w centrum kraju do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych, w burzach porywy będą osiągać do 80 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Burze z gradem

W czwartek na niebie dużo chmur. Synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu od 10 do 30 l/mkw, możliwe są burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju do 28 st. C na południu. Powieje południowo-wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, a okresami okaże się dość silny. W burzach porywy mogą osiągać prędkość 90 km/h.

