Prognoza pogody na pięć dni: będzie zadziwiająco ciepło

Piątek i sobota: z małej chmury lekki deszcz

W czwartek na ogół będzie pochmurno. W województwach zachodnich i północnych popada słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h, południowy. Ciśnienie spada, w południe 1006 hPa.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. W województwach północnych i zachodnich spadnie deszcz. Termometry wskażą do 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany.

W sobotę niebo zasnuje się chmurami. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na Podlasiu spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Sprawdź prognozowaną wysokość opadów:

Wideo Prognoza opadów w najbliższych dniach (źródło: Ventusky)

Niedziela i poniedziałek: wietrznie, ale za to ciepło

Niedziela upłynie pod znakiem grubej warstwy chmur. Na północy spadnie przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Słupki termometrów wskażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość 40-70 km/h. Na Wybrzeżu porywy wyniosą do 90 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie będzie już duże. Należy spodziewać się lekkiego deszczu i mżawki. Temperatura wzrośnie nawet do 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz do 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, a jego prędkość w porywach wyniesie 40-60 km/h.

Prognoza na sobotę i niedzielę

Prognozowana prędkość wiatru: