Prognoza pogody na pięć dni: coraz chłodniej, możliwy deszcz ze śniegiem

W czwartek na północy Polski prognozowana jest pochmurna aura z niewielkimi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Opady stopniowo będą przemieszczać się w głąb kraju. Na pozostałym obszarze kraju zapowiada się pogodny dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum, do 19 st. C na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy będą rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu powieje z prędkością 80 km/h.

Wideo Prognozowane opady deszczu w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Burze i deszcz ze śniegiem

Najpierw silny wiatr, później przymrozki. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 01-05-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru. W kolejnych dniach w wielu regionach mogą pojawić się przymrozki. czytaj dalej

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane, pojawią się też przelotne opady deszczu maksymalnie do 5-15 l/mkw. W centrum i na południu mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Wybrzeżu, przez 14 st. C w centrum, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje z kierunków zachodnich na ogół słabo i umiarkowanie. Okresami porywy wiatru będą silniejsze, zaś porywy burzowe mogą osiągać do 90 km/h.

Sobotnie niebo będzie w dużym stopniu przykryją chmury. Pojawią się jednak przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy, a na Pomorzu możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na północy, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Maksymalnie do 14 stopni

W Tatrach zimowo. Obowiązuje lawinowa "dwójka" - 01-05-2019 W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu leży 100 centymetrów śniegu. Na szlakach możne być ślisko. czytaj dalej

Niedziela przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie Polski okresami popada deszcz, opady nie powinny być większe niż do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W poniedziałek na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie i w centrum chmur może być więcej, a ponadto wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Pomorzu i Podkarpaciu, do 14 st. C w centrum i na Śląsku. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami jego porywy mogą przybierać na sile.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek