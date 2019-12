Prognoza pogody na pięć dni: deszcz, deszcz ze śniegiem i silny wiatr

Marznące opady i silny wiatr. Alarmy IMGW - 07-12-2019 Pogoda wieczorem, w nocy i rano będzie stwarzała zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi i silnym wiatrem. czytaj dalej

Lokalnie silnie powieje

Na niedzielę synoptycy przewidują przeważnie pochmurną pogodę. Do południa na wschodzie, a po południu na zachodzie kraju będzie padał słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie barometry pokażą 994 Pa.

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu popada deszcz. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-60 km/h, z południowego zachodu.

Wtorek upłynie z pochmurną aurą z przejaśnieniami. Możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą od 3 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Deszcz ze śniegiem

W środę na Pomorzu będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Poza tym czeka nas pogodna aura. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Na czwartek dla Pomorza prognozowany jest przelotny deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiał słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach