Wtorek będzie pochmurny na zachodzie kraju. Spadnie tam do 5 centymetrów śniegu, opady stopniowo będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a w końcu w deszcz i nie powinny przekroczyć 10 litrów na metr kwadratowy.

Na pozostałym obszarze Polski wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie i południu spadnie do 5 cm śniegu, w górach do 10-20 cm. Jedynie w pasie od Zatoki Gdańskiej i Warmii, przez Mazowsze, po Ziemię Łódzką nie pojawią się żadne opady. Będzie bardzo ślisko.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 0 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w większości kraju w porywach rozpędzi się do 50-80 kilometrów na godzinę, a w górach do 100 km/h.

Więcej niż 100 kilometrów na godzinę

Nadal wietrznie

Środa okaże się pochmurna i deszczowa, spadnie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Tylko na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku nie wystąpią żadne opady. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

W czwartek niebo przykryją chmury, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na północy i w centrum kraju wystąpią niewielkie opady śniegu (maksymalnie do 2 cm) lub deszczu ze śniegiem (do 3 l/mkw). Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h, na Wybrzeżu do 90 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Popada śnieg

Spokojniejsza sobota

Piątek nadal będzie pochmurny, pojawią się jednak większe rozpogodzenia. Na północy i w centrum spadnie do 1-2 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C na Śląsku. Wiatr z zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie - jego porywy osiągną do 50-70 km/h.

Weekend rozpoczniemy dużym zachmurzeniem z większymi przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum spadnie do 1-4 cm śniegu. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę