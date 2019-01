Najbliższe dni przyniosą zmienną aurę. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Do końca tygodnia Polskę będzie ściskał mróz. Nowy tydzień przyniesie niewielkie ocieplenie.

- W najbliższych godzinach czeka nas zmiana pogody, polegająca na tym, że do mrozu dołączą opady śniegu, które mogą być dość intensywne. Strefa silniejszych opadów śniegu już tej nocy z południa wkroczy do Polski i w najbliższych godzinach będzie przemieszczać się nad środkową, południową i wschodnią częścią kraju - mówił w czwartkowe popołudnie prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Piątek przyniesie pochmurną aurę, jednak mogą pojawiać się przejaśnienia. Na przeważającym obszarze kraju - poza Pomorzem Zachodnim i Ziemią Lubuską - wystąpią opady śniegu. Spadnie go od 1 do 5 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza na Podlasiu do -3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Przeważnie ze śniegiem

W sobotę w większości kraju popada śnieg, na zachodzie zaś deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami może być silniejszy. Powieje z kierunków zachodnich.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Miejscami przejaśnienia

W niedzielę na pogodną aurę możemy liczyć tylko na Podlasiu. W pozostałych regionach wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W najchłodniejszym regionie - na Suwalszczyźnie - temperatura nie przekroczy -6 st. C, a w najcieplejszym - Dolnym Śląsku 4 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Okresami osiągnie prędkość w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Nawet 5 stopni Celsjusza

Nowy tydzień rozpocznie się deszczowo w większości kraju. Na Podlasiu popada przelotny śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Okresami wietrznie

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne. Miejscami przelotnie popada śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie od zera stopni na Podkarpaciu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami może stać się silniejszy.