Prognoza pogody na pięć dni: gorąco, słonecznie, powrót burz

Prognoza pogody na 16 dni: widać koniec ochłodzenia - 01-07-2018 Po zimnym weekendzie w tygodniu czeka nas solidne ocieplenie. czytaj dalej

Najcieplej na Dolnym Śląsku

Środa będzie na ogół słoneczna. Jedynie miejscami może się nieco chmurzyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe warszawskie barometry wskażą 1000 hPa.

Również w czwartek będziemy się cieszyć pełnym słońcem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Przelotny deszcz i możliwe burze

W piątek pogodne pozostanie tylko Podlasie. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Wyładowaniom mogą będą towarzyszyć opady rzędu 20 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wyrównana temperatura

W sobotę na wschodzie popada przelotny deszcz. Niebo nad pozostałymi regionami będzie pogodne. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Bezdeszczowe północ i wschód

Niedziela będzie pogodna na północy i wschodzie Polski. Dla pozostałego obszaru kraju prognozuje się przelotne opady deszczu oraz burze z opadem do 5-15 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.