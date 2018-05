Prognoza pogody na pięć dni: jeszcze nie rozstajemy się z deszczem

SPRAWDŹ, KIEDY ZNÓW ZROBI SIĘ BARDZO GORĄCO

Piątek na Pomorzu Zachodnim zapowiada się pogodnie i na ogół bezdeszczowo. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu w wielkości 5-20 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie, zachodzie i południu mogą wystąpić burze. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr zachodni i północno-zachodni będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Towarzysząc burzom, może osiągnąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Miejscami pojawią się burze

W sobotę wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Tylko na wschodzie będzie duże i popadać może z niego przelotny deszcz w wielkości 5-10 l/mkw. Prognozuje się też burze. Termometry wskażą od 17 st. C na Wybrzeżu, przez 21 st. C w centrum, kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, podczas burz powieje z prędkością do 80 km/h.

Pogoda w sobotę i niedzielę

Na niedzielę prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu duże z niewielkimi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na północnym wschodzie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na zachodzie. Wiatr wschodni i północno-wschodni będzie słaby i umiarkowany.

Do 23 stopni

Na zachodzie Polski w poniedziałek będzie pogodnie. Poza tym pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu wyniosą 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Pomorzu. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda w poniedziałek i wtorek

We wtorek na północnym zachodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozuje się opady deszczu w wielkości 10-20 l/mkw. i burze z gradem. Termometry wskażą od 21 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, aż do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Podczas burz osiągnie prędkość do 80 km/h.