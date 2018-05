Prognoza pogody na pięć dni: lato, za które przebrała się wiosna

Najbliższe dni będą dość monotonne jeśli chodzi o pogodę - na niebie nad całą Polską rozgości się słońce. Prognozujemy również temperaturę powyżej 20 stopni Celsjusza, jednak dochodzącą maksymalnie do 26 stopni.

Maj rozpoczął się bardzo gorąco. W piątek Polska znalazła się pod wpływem wyżu Quinlan z centrum nad południowym Bałtykiem.

- Wraz z tym wyżem idzie chłodniejsze powietrze, ale też dużo słonecznej pogody - mówił we "Wstajesz i wiesz" prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Czekają nas więc dni pełne lata, za które przebrała się wiosna.

Sobota

Dzień będzie słoneczny w całej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu do 25 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Niedziela

Niedziela okaże się kolejnym słonecznym dniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C w najcieplejszym regionie - Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Poniedziałek

Nowy tydzień rozpocznie się słonecznie - niebo pozostanie bezchmurne w całej Polsce. Termometry wskażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wtorek

Środa

Również wtorek nie rozczaruje miłośników słonecznej aury - taką synoptycy prognozują dla całego kraju. Temperatura wyniesie maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

Środa przyniesie niewielką zmianę pogody - na niebie pojawi się trochę chmur, z czego najwięcej na południowym wschodzie. Tam też mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.