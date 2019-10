Prognoza pogody na pięć dni: miejscami maksymalnie kilka stopni

Uwaga na intensywne opady. Ostrzeżenia IMGW - 02-10-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzegają przed silnymi opadami deszczu. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

Coraz chłodniej

W czwartek w całej Polsce może popadać przelotny deszcz o natężeniu do trzech litrów na metr kwadratowy. Synoptycy prognozują jednak chwilowe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

Piątek przyniesie na północy pochmurną aurę i przelotny deszcz. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

W sobotę jedynie mieszkańcy Niziny Szczecińskiej mogą liczyć na pogodną aurę. Na pozostałym obszarze popada deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady deszczu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Miejscami tylko siedem stopni

W niedzielę powinno być na ogół pogodnie. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmiennych.

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie w całym kraju. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.

Prognoza pogody w niedzielę i poniedziałek