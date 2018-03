Niespokojna wielkanocna aura. Najpierw intensywne opady, później silny wiatr - 31-03-2018 Tegorocznym świętom wielkanocnym towarzyszyć będą niebezpieczne zjawiska pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, a na kolejne dni prognozuje silny wiatr. czytaj dalej

Wiatr i śnieg

W niedzielę miejscami wystąpią opady deszczu. Na zachodzie Polski, Pomorzu i w Wielkopolsce popada deszcz ze śniegiem i śnieg. W ciągu dnia temperatura maksymalnie wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość 50-70 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego zachodu. Na Bałtyku prognozuje się sztorm o sile 8 stopni w skali Beauforta.

Lany poniedziałek na zachodzie kraju będzie pogodny. Poza tym wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą w ciągu dnia od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością 50-70 km/h. Może spowodować zawieje śnieżne na północnym wschodzie kraju. Na Bałtyku spodziewany jest przejściowy sztorm o sile 7 st. w skali Beauforta.

Wypogodzi się

Wtorek zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie umiarkowany.

W środę na Pomorzu może popadać deszcz. W pozostałych częściach kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, południowy wiatr.

Czwartek na Podkarpaciu zapowiada się pogodnie. Poza tym mogą wystąpić opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą od 13 st. C na Pomorzu do 18 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany.