Prognoza pogody na pięć dni: piękny weekend, lekkie ochłodzenie i powrót upału

Miejscami pojawią się burze

W sobotę w Polsce będzie raczej słonecznie, choć gdzieniegdzie może występować jeszcze zachmurzenie. W Bieszczadach pojawić mogą się burze. Na północnym zachodzie kraju, w okolicach Niziny Szczecińskiej, temperatura maksymalna wyniesie 24 stopni Celsjusza. Cieplej będzie na południu, gdzie może dojść ona nawet do 28 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z północnego zachodu, a ciśnienie spadnie do 998 hPa.

W niedzielę na Podhalu wystąpią burze, ale nad resztą Polski można spodziewać się słońca. Temperatura dojdzie maksymalnie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej i do 29 st. C na Podkarpaciu. Północny, słaby i umiarkowany wiatr, podczas burz może zmienić się w porywisty, o prędkości do 80 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Tylko na Pomorzu może pojawić się słaby deszcz, a na Podkarpaciu - przelotne opady. W tym regionie może również zagrzmieć. Temperatura utrzyma się na poziomie od 24 na północnym zachodzie do 28 st. C na południu.

Do 30 stopni

Lekkie ochłodzenie zapowiada się we wtorek, kiedy temperatura na Suwalszczyźnie osiągnie 21 st. C, a na terenie najcieplejszego Dolnego Śląska zapowiada się 25 st. C. Poza tym, możemy spodziewać się przelotnych opadów i burz, podczas których słaby i umiarkowany północny wiatr stanie się porywisty.

Zdecydowanie cieplejszy dzień czeka na nas w środę, kiedy temperatura sięgnie od 28 st C na Nizinie Szczecińskiej i aż do 30 st. C na Suwalszczyźnie. Na Pomorzu będzie słonecznie, choć nad resztą kraju ciągle jeszcze pojawiać się będzie deszcz, a miejscami może również zagrzmieć.