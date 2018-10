Prognoza pogody na pięć dni: przeważnie pogodnie, ale parasole mogą się przydać

Wtorek zapowiada się pogodnie dla Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej i Łódzkiej. Na pozostałe tereny kraju mogą spaść przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie na Pomorzu - temperatura maksymalna sięgnie tam 11 stopni Celsjusza. Na Dolnym Śląsku termometry pokażą do 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Na północy powieje z zachodu, w porywach do 80 km/h.

Środa z przelotnym deszczem

W środę w całym kraju może pojawić się przelotny deszcz. Na termometrach odnotujemy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W większości kraju wiatr powieje z prędkością 70 km/h. Na północy zachodni wiatr w porywach rozpędzi się do 90 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

W czwartek powieje słabiej

W czwartek w większości kraju będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Jedynie na północy Polski pojawią się przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie temperatura nie przekroczy 12 st. C, a na Dolnym Śląsku - 15 st. C. Wiatr nieco się uspokoi, w większości kraju w porywach powieje z prędkością do 40 km/h, na północy do 60 km/h.

Wideo Prędkość porywów wiatru w ciągu najbliższych dni

Cieplejszy piątek

W większości kraju piątek będzie pogodny. Tylko w północnych regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie w najcieplejszej chwili dnia zapowiadana jest temperatura 12 st. C. Na Dolnym Śląsku natomiast słupki termometrów mogą dojść do 20 st. C. Umiarkowany, zachodni wiatr w porywach rozpędzi się do 45 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Piękny początek weekendu

W sobotę w całym kraju będzie bardzo słonecznie. Maksymalna temperatura osiągnie od 16 stopni C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W porywach osiągnie prędkość 45 km/h.