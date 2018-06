Prognoza pogody na pięć dni: w weekend wróci upał

Burzowy wtorek. Ostrzeżenia na południu kraju - 05-06-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega południowe regiony Polski przed burzami z gradem. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty. czytaj dalej

Słoneczny czwartek

Środa będzie przeważnie słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się na ogół słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach odnotujemy 1009 hPa.

Niebo w czwartek pozostanie słoneczne nad całą Polską. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Coraz goręcej

W piątek w województwach południowych i centralnych wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Podczas nich spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni, a wiatr osiągnie prędkość w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Powrót upału

Weekend rozpocznie się przeważnie słonecznie. Jedynie na południu kraju popada przelotny deszcz oraz zagrzmi. Podczas burz spadnie do 20 l/mkw. wody, a wiatr osiągnie porywy do 80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy i zachodu.

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, nadciągnie z kierunków wschodnich.