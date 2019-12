Prognoza pogody na pięć dni: weekend z jesienną aurą, w środę śnieg

W weekend odczujemy zmianę temperatury - 06-12-2019 Na szczycie Kasprowego dziś rano było o 12 stopni cieplej niż w Zakopanem. - Zimne powietrze zalega sobie u dołu, natomiast ciepło, napływając nad Polskę, wślizguje się na razie nad to zimno - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. W weekend obie masy powietrza zaczną się mieszać, dzięki czemu odczujemy niewielkie ocieplenie. czytaj dalej

Do 10 stopni

W sobotę na południowym wschodzie będzie pogodnie. Poza tym prognozowane są opady deszczu. Termometry wskażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach na północy osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Niedziela na Podkarpaciu upłynie z pogodną aurą. Poza tym wystąpią opady deszczu. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na północy do 70 km/h. Powieje z kierunku południowo-zachodniego.

Nowy tydzień rozpocznie się z okresowymi opadami deszczu. Na termometrach w poniedziałek zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach z prędkością do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Poprószy śnieg

We wtorek okresowo będzie padał deszcz. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h. Będzie miał zachodni i północno-zachodni kierunek.

Na środę synoptycy przewidują opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Oprócz tego, na wschodzie kraju możliwe są opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)