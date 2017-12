Lód na drogach. Obowiązują ostrzeżenia IMGW - 30-12-2017 W kilku regionach kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Prosimy zachować ostrożność. czytaj dalej

Ciepły sylwester

Podczas najbliższej doby nad Polską przemieszczać się będą fronty atmosferyczne związane z niżami nad Północnym Atlantykiem i Wyspami Brytyjskimi. Z południowego zachodu napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.

W ostatni dzień roku zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady deszczu, do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie popada również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z południowego zachodu i zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Jego prędkość w porywach dojdzie do 40-60, a na Wybrzeżu do 70 kilometrów na godzinę.

Wideo Rozkład temperatury w najbliższych dniach (ventusky.com)

Gorąca noc na Pomorzu

W sylwestrową noc Polska pozostanie pod wpływem dynamicznych układów niżowych znad Północnego Atlantyku. Z południowego-zachodu napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.

Wietrzny Nowy Rok

Na północy i północnym-wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże. Popada deszcz i mżawka, do 5 l/mkw. W pozostałych regionach wystąpią większe przejaśnienia i nie prognozuje się opadów. Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni na Podhalu, przez 2 st. C w Małopolsce, 5 st. C w centrum do 7 st. C na Pomorzu i 8 stopni na Wybrzeżu. Południowo-zachodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. W górach powieje do 90 km/h.

Nowy rok przywita nas zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wtorek

W środę okresami deszcz ze śniegiem

Niebo okaże się pochmurne, jednak pojawią się przejaśnienia. Na południowym wschodzie oraz Pomorzu okresami wystąpią opady deszczu, do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum do 6 st. C na Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południa.

Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na wschodzie kraju. Okresami popada deszcz ze śniegiem, do 1-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do 7 st. C na Śląsku. Wiatr z kierunków południowych okaże się umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 40-70 km/h.

Wideo Rozkład i wysokość opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Czwartek pochmurny z przejaśnieniami

Będzie pochmurno, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Prawie w całym kraju, poza regionami południowo-wschodnimi, popada deszcz do 1-5 l/mkw. Na Podlasiu wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Termometry maksymalnie odnotują od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum do 6 st. C na południowym wschodzie. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Jego prędkość w porywach osiągnie 50 km/h.