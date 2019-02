Prognoza pogody na pięć dni: żegnamy słońce, wyciągamy parasole

Ponad 27 stopni we Francji. "Jednak wciąż mamy zimę" - 28-02-2019 Środa była kolejnym dniem z rzędu, kiedy temperatura maksymalna we Francji przekraczała 20 stopni Celsjusza. Najwyższą odnotowano w miejscowości Dax w regionie Nowa Akwitania. Termometry wskazały tam 27,1 stopnia Celsjusza. czytaj dalej

Miejscami popada deszcz

W ciągu najbliższej doby Polska będzie znajdować się pod wpływem układu niżowego znad Rosji, w zimnej masie powietrza arktycznego. Południe kraju dostanie się w strefę ciepłego frontu atmosferycznego.

Na piątek synoptycy zapowiadają umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu i południowym zachodzie Polski wystąpią opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od zera stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 stopni w centrum kraju, do 8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami na wschodzie może wiać silniej.

Weekend z deszczem

Synoptycy prognozują pochmurną sobotę z rozpogodzeniami. Na zachodzie kraju popada deszcz do 2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 4-6 w centrum kraju, do 7 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy kraju dość silny, z zachodu i południowego zachodu.

Niedziela okaże się pochmurna. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 9 w centrum kraju, do 12 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodnio okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Potencjalne opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 15 stopni

W poniedziałek w całej Polsce należy spodziewać się opadów deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 12 stopni w centrum kraju, do 15 stopni na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu, okresami dość silny, może rozpędzić się do 50-60 km/h.

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami. W wielu regionach kraju popada deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 stopni w centrum kraju, do 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami dość silny, zachodni wiatr, który może rozpędzić się w porywach do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek