Prognoza pogody na weekend

W sobotę na wschodzie pojawią się przelotne opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalnie w ciągu dnia wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany i powieje z północnego zachodu.

Wideo Prognoza opadów na weekend (Ventusky.com)

Niedziela nieco cieplejsza

Drugi dzień weekendu również zapowiada się przeważnie pogodnie. Jedynie na Pomorzu i Podkarpaciu wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry w dzień wskażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południa.